Zone à faibles émissions sur l’intra-rocade Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/Grands-projets/Zone-a-Faible-Emission-intra-rocade-ZFE/Une-ZFE-coconstruite-et-progressive/La-consultation-grand-public-fin-2022-1er-semestre-2023 »}] Une consultation grand public vous informe et recueille vos avis jusqu’au 1er semestre 2023. Elle permettra de recueillir les avis de chacun sur les modalités de mise en place (accès, horaires…) ainsi que les mesures d’accompagnement. La participation à la consultation peut s’effectuer en ligne, sur l’un des stands mobiles qui vont mener des enquêtes de terrain dans les communes ou lors des réunions publiques. À Villenave d’Ornon, les stands mobiles seront en place aux dates, heures et lieux suivants : Le mercredi 23 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 à la piscine olympique Le vendredi 9 décembre de 12 h 30 à 15 h au Parking relais Pyrénées

