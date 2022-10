Harcèlement et cyber-harcèlement Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Harcèlement et cyber-harcèlement Ville de Villenave d’Ornon, 17 novembre 2022, Villenave-d'Ornon. Harcèlement et cyber-harcèlement 17 et 19 novembre Ville de Villenave d’Ornon

Entrée libre

Protégeons nos enfants Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://charniere-asso.org/index.php »}] Dans le cadre de la campagne de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, rencontrons-nous pour en parler. Conférence et spectacle aborderont ce sujet de société pour enfants et parents. Jeudi 17 novembre de 19 h à 21 h, salle Méliès (499 route de Toulouse) Conférence « nos enfants et leur téléphone ». Avec l’intervention de Malick Seydi de l’association Charnière. Le thème : écrans, internet et réseaux sociaux. Samedi 19 novembre à 11h – 14 h 30 et 16 h, ALSH d’Ornon (route de Léognan) « SOS ? Seul OU solidaire » Un spectacle auquel tu peux participer !

Interprété par les jeunes de l’école municipale de Théâtre Vidéo du Conseil municipal des jeunes et ados Gouter d’échange après le spectacle Avec la participation des centres socioculturels villenavais, de l’école municipale de théâtre et des CMJ – CMA. Tout au long de l’année, diverses actions sont menées sur le terrain dans les écoles et les collèges. NON AU HARCELEMENT

Numéro d’urgence 3020

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T19:00:00+01:00

2022-11-19T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Ville de Villenave d'Ornon Adresse 33140 Ville Villenave-d'Ornon lieuville Ville de Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon Departement Gironde

Ville de Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Harcèlement et cyber-harcèlement Ville de Villenave d’Ornon 2022-11-17 was last modified: by Harcèlement et cyber-harcèlement Ville de Villenave d’Ornon Ville de Villenave d'Ornon 17 novembre 2022 Ville de Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde