Versailles Jazz Festival

15 – 24 mars 2024

Début : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T20:30:00+01:00 – 2024-03-24T22:00:00+01:00

Ne manquez pas la 19e édition de cet évènement, et laissez-vous transporter par une programmation encore une fois passionnante !

Du jazz électro, du jazz manouche, du big band et bien d’autres styles, autant dans le In que dans le Off !

Ville de Versailles 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France http://www.versailles.fr

©Ville de Versailles