Journées européennes du patrimoine 16 et 17 septembre Ville de Versailles Entrée libre.

Cette édition sur les thèmes du « patrimoine vivant » et du « patrimoine du sport » permet de re-découvrir de nombreux sites et monuments culturels de la ville habituellement fermés au public. Des visites libres et commentées sont proposées, ainsi que des ateliers, rencontres ou encore spectacles.

Programmation complète à venir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00