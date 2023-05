Grande braderie Ville de Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Grande braderie Ville de Versailles, 26 mai 2023, Versailles. Grande braderie 26 et 27 mai Ville de Versailles Entrée libre. Le vendredi 26 et samedi 27 mai, profitez de deux jours de bonnes affaires à Versailles. Plus que jamais, achetez Versaillais. Ville de Versailles 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France http://www.versailles.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T09:00:00+02:00 – 2023-05-26T20:00:00+02:00

2023-05-27T09:00:00+02:00 – 2023-05-27T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Ville de Versailles Adresse 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Ville de Versailles Versailles

Ville de Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Grande braderie Ville de Versailles 2023-05-26 was last modified: by Grande braderie Ville de Versailles Ville de Versailles 26 mai 2023 Versailles Ville de Versailles Versailles

Versailles Yvelines