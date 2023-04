Loterie Royale Ville de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Loterie Royale Ville de Versailles, 1 mai 2023, Versailles. Loterie Royale 1 – 31 mai Ville de Versailles Tentez de remporter l’un des lots mis en jeu et offert par vos commerçants. Pour jouer, une fois votre ticket obtenu auprès des commerçants participants, rendez-vous sur www.versaillescommerces.fr Ville de Versailles 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France http://www.versailles.fr [{« link »: « http://www.versaillescommerces.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-01T08:00:00+02:00 – 2023-05-01T19:30:00+02:00

2023-05-31T08:00:00+02:00 – 2023-05-31T19:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Ville de Versailles Adresse 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Ville de Versailles Versailles

Ville de Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Loterie Royale Ville de Versailles 2023-05-01 was last modified: by Loterie Royale Ville de Versailles Ville de Versailles 1 mai 2023 Versailles Ville de Versailles Versailles

Versailles Yvelines