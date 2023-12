Festival La musique des mots Ville de Tourcoing Tourcoing, 20 janvier 2024, Tourcoing.

Festival La musique des mots 20 – 27 janvier 2024 Ville de Tourcoing Gratuit. Certaines animations sont sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T12:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T14:30:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

Au cœur de la fabuleuse vie culturelle tourquennoise, le réseau des médiathèques et le Conservatoire à rayonnement département de Tourcoing associent leur savoir-faire artistique pour vous proposer un nouvel événement d’envergure construit autour de la littérature et de la musique. À l’attention de tous les publics, petits et grands, de nombreux rendez-vous conviviaux vous feront entendre, comprendre, partager et découvrir, pendant une semaine, l’univers magique des mots et des sons. Prenez un instant pour voyager avec nous sur la planète de la MUSIQUE DES MOTS et rencontrer de talentueux auteurs et artistes – élèves, étudiants et artistes-enseignants du Conservatoire, bibliothécaires et artistes professionnels – qui vous raviront de mille couleurs musicales et vous feront partager la beauté rêveuse des mots sortis d’un livre ouvert.

Tout le programme ici

Service Communication de la Ville de Tourcoing