Balade architecturale à deux voix, quartier Arsenal / Saint-Pierre Samedi 14 octobre, 14h00 Ville de Toulouse Gratuit. Entrée libre. Plus d’informations sur : infos@toulouse-tourisme.com.

Découvrez un nouveau parcours des balades architecturales ! Une guide-conférencière et une architecte vous guident depuis l’Arsenal à travers le campus universitaire, à la découverte du patrimoine moderne et de bâtiments contemporains comme la TSE – Toulouse School of Economics, jusqu’à la cité administrative à Compans-Caffarelli.

Une balade pour voir autrement des bâtiments modernes et contemporains, et comprendre la ville à travers les grands courants architecturaux qui la composent.

Ville de Toulouse 32 avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse La première borne historique de la balade « Un Œil Sur les Minimes »est accessible dans l'espace public, au niveau du 31 avenue Jean Moulin à Empalot, sur le trottoir côté métro Empalot.

Elle est gratuite et accessible à toute heure de la journée. Vous y découvrirez l’évolution architecturale du quartier et la mémoire de ses habitants. Après avoir admiré la photo d’archive, lu les informations historiques du lieu où vous vous trouvez et écouté les habitant·e·s vous raconter leurs souvenirs, vous pourrez poursuivre votre balade à la recherche des autres bornes historiques et points d’intérêt parsemés dans le quartier.

Pour cela, reportez-vous à la carte présente sur le panneau ou rendez-vous sur notre carte interactive à l’adresse suivante : https://unoeilsurmaville.fr/en-ce-moment.php Accessible à pieds, à vélo, en transport en commun, en en voiture. Possibilité de se garer sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

©MAOP