Talence en lumières #4 : plongez dans la lumière ! 15 – 17 décembre Ville de Talence Entrée libre

Plusieurs lieux vont se métamorphoser au fil d’un parcours imaginaire, lumineux et sonore mis en scène par David Proteau, le directeur artistique de la société Ruggieri :

ÉGLISE NOTRE-DAME

« La magie des mots d’enfants » : de « jolis mots d’enfants » sont projetés sur la façade de l’église.

PORTAIL (cours de la Libération)

« La porte des abysses » représente la signature artistique de la manifestation Talence en lumières, avec l’illumination des ornements supérieurs du grand portail du parc Peixotto cours de la Libération.

PARC PEIXOTTO

« Luminescences aquatiques » : des bancs de poissons flottent dans les airs et s’illuminent de couleurs fluorescentes au-dessus d’une barrière de coraux et de fleurs aquatiques luminescents.

JARDIN BOTANIQUE

« L’aquarium imaginaire » : flânez au milieu d’un aquarium géant dans un univers onirique fantastique. Des poissons géants lumineux nagent au-dessus des spectateurs tandis que des fontaines à bulles jaillissent çà et là. Des coraux colorent un décor féérique. Au milieu des sapinettes, des ilots de lumière illuminent une végétation métamorphosée en corail. Plus loin, un banc de méduses brille de mille feux alors qu’une étrange créature hippocampe circule paisiblement. Dans cet univers fantasmagorique se mêlent cris de baleines, dauphins, de bulles, chants de sirènes et musiques envoûtantes.

CHÂTEAU PEIXOTTO

« Le château de Lady Pieuvre » : une pieuvre géante s’installe au château Peixotto pour en faire sa résidence principale ! Ses tentacules pourraient presque vous atteindre depuis les fenêtres du château…

INFOS PRATIQUES

> Buvettes Talence Évènements : place Alcalá de Henares et parc Peixotto

> Manifestation éco-responsable : privilégiez les déplacements doux : Tram B (arrêt Forum) – Bus 23 (arrêt Médiathèque).

> Entrées parc Peixotto : portail cours de la Libération (face à l’université) – portails allée Peixotto portails Hôtel de ville – portail Espeléta.

> Pour des raisons de sécurité l’accès à la passerelle du jardin botanique est condamné du 15 au 17/12.

