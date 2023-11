Muscle ton Téléthon Ville de Talence Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Muscle ton Téléthon
Samedi 9 décembre, 09h00
Ville de Talence

AUCHAN GAMBETTA – AUCHAN GALLIÉNI – CASINO – INTERMARCHÉ – LECLERC

> De 9h à 13h : vente des jacinthes par les bénévoles talençais, les bénévoles des comités de quartier et du centre social et culturel de Bagatelle. – Prix : 2€ l’unité

> De 9h à 13h : vente des doudous faits main par l’atelier du quartier Émile Zola à Auchan Gambetta Talence. ESPACE FRANÇOIS MAURIAC

> 12h : repas de la Ville organisé par la fédération des comités de quartier,

Menu : apéritif – potage de légumes – poulet basquaise – garniture de légumes – fromage – pâtisserie – vin rouge, rosé – café (réservations jusqu’au 29 novembre).

Contacts : Jeanne Sallet : 06 16 83 04 82 & Dominique Peiro : 06 64 81 13 93 – Prix du repas : 20€ > 14h : SUPER LOTO

Lots d’exception à gagner pour les fêtes de Noël, offerts par les comités de

quartier et les commerçants talençais : Bistrot Régent – Château La Mission – Haut-Brion – L’Alcala – La Clémentine Surfeuse – Librairie Georges – Astronomie – Espace Optique – Halles de Talence – Biltoki – Association ODP Talence – Talence Évènements.

Prix 13€ la plaque – 3€ le carton > Miel talençais offert par la Maison du développement durable de la Ville. LES SALLES TALENÇAISES OUVRENT LEURS PORTES SAMEDI MATIN

GAMMA : arts martiaux – athlétisme – gymnase Jean Bouin : basket-ball

Gymnase Pierre de Coubertin : hand-ball > Effectuer un don :

‘‘Ensemble pour le Téléthon 2023’’ sur leetchi.com

Effectuer un don :
''Ensemble pour le Téléthon 2023'' sur leetchi.com
AFM-Téléthon: 3637 ou sur telethon.fr
Ville de Talence
rue du professeur Arnozan, 33400 Talence

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

