Talence La Semaine européenne de la réduction des déchets Ville de Talence Talence, 18 novembre 2023, Talence. La Semaine européenne de la réduction des déchets 18 – 25 novembre Ville de Talence Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est un « temps fort » de mobilisation au cours de l’année pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets. STANDS ANIMÉS

RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE

ATELIER VÉLOS

