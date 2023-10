Quinzaine de l’égalité et de la diversité Ville de Talence Talence, 10 novembre 2023, Talence.

L’ART DE VIEILLIR Exposition

Tout public à partir de 14 ans

Tout le mois de novembre au GAMMA, Groupes d’Arts Martiaux, de Musculation et d’Athlétisme, 63 Avenue de la Marne

À l’origine de ce photoreportage, une révélation qu’Arianne Clément doit à une jeune et vive beauté de 102 ans, qui l’impressionne alors par sa désinvolture face à l’objectif. La photographe est conquise par cette femme d’âge mûr qui s’assume entièrement, qui se sent belle et séduisante.

Découvrez les portraits de cette photographe qui remet en question les injonctions liées au vieillissement et qui met en lumière toute la beauté du corps, dans l’acceptation de soi.

TALENÇAISES INSPIRANTES Expositions / Tout public

Du 10 au 26 novembre

Commerces du quartier Saint-Genès

Vous retrouverez des portraits de l’exposition « Talençaises inspirantes » dans plusieurs commerces du quartier. Scannez le QR code et installez-vous pour écouter le témoignage audio de ces femmes aux parcours inspirants.

Tout le mois de novembre

Grilles du parc Peixotto

La ville de Talence et notamment la Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen porte depuis deux ans dans le cadre de ses missions, une initiative tournée vers la mise en lumière de parcours inspirants de femmes par leurs engagements professionnels, personnels ainsi que par les valeurs qu’elles défendent, dans le but de réaliser une exposition, sensibilisant ainsi aux enjeux d’Egalité et de Citoyenneté.

EXIL ET DIVERSITE CULTURELLE

Table ronde, conférence, lectures – contes – récit, projection

Tout public à partir de 6 ans au Dôme

Samedi 4 novembre de 10h30 à 22h

Entrée gratuite sans inscription sauf pour les ateliers lectures – contes enfants et la projection enfants, sur inscription à cafedudome@talence.fr

10h30 – 11h30 : Lectures contes – enfants : maximum 30 personnes (adultes-enfants)

15h-17h : Lecture récits de vie – témoignages

17h-18h : Chants traditionnels

18h – 20h45 : Projection film pour enfants : maximum 24 enfants (à partir de 4 ans).

Projection – débat « Nous sommes venus »

20h45 – 22h : Défilé traditionnel

Cette journée sera sous le signe de la découverte culturelle et historique de plusieurs pays.

Vous serez conviés à écouter des récits de vie, à découvrir des chants en plusieurs langues, à participer à un défilé festif,…

L’AGISME : COMPRENDRE, RECONNAITRE ET AGIR CONTRE LA DISCRIMINATION LIEE A L’AGE

Conférence

Tout public à partir de 12 ans

Vendredi 10 novembre à 19h

Forum des Arts et de la Culture, Place Alcala de Hénares,

L’âgisme est une forme de discrimination qui se manifeste par des stéréotypes et des préjugés négatifs envers les personnes en fonction de leur âge. Cette conférence vise à explorer les différentes facettes de l’âgisme, ses conséquences sur les individus et la société, et les actions que nous pouvons tous prendre pour combattre cette forme de discrimination.

LE CYBER HARCELEMENT CHEZ LES ADOLESCENTS Projection – débat

Tout public à partir de 14 ans

Mardi 14 novembre à 19h00

Auditorium du Forum des Arts et de la Culture, place Alcala de Hénares

Venez découvrir le film, « Plus Bas Que Terre », réalisé par Ludovic Lescieux, lauréat du dispositif d’aide aux projets jeunes «T’AS DE L’IDÉE », qui aborde la question des risques du cyber harcèlement chez les adolescents.

LECTURES CROISEES SUR L’AGISME ET LE CORPS Lectures – découvertes littéraires

Tout public à partir de 14 ans

Mercredi 15 novembre 18h30

Librairie Georges, Place Alcala de Hénares

Partez à la découverte de lectures croisées avec une sélection de plusieurs autrices et auteurs qui ont rédigé des ouvrages sur le thème du corps et de l’âge vécu dans notre société moderne ainsi que les injonctions qui en découlent.

RENCONTRE AVEC L’EQUIPE ARTISTIQUE DE LA CIE EL DESTINO Atelier et échanges

Tout public à partir de 10 ans, accessible aux personnes sourdes et malentendantes

Jeudi 16 novembre de 15h à 16h30

Le Dôme, 221 avenue de Thouars

Venez à la rencontre des artistes du spectacle « Epopée ». Ils seront présents pour vous partager leur art, pour parler de leur création et de leur univers, répondre à vos questions. Vous aurez l’occasion d’évoquer les sujets tels que l’exil, le voyage, la migration, la richesse culturelle… Cette discussion sera proposée en langues des signes et donc accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

« BACKSTREET GIRLS »,

INAUGURATION DE LA FRESQUE ARTISTIQUE SUR L’EGALITE FEMME-HOMME

Exposition – Street Art

Tout public

Samedi 18 novembre à partir de 14h

Parc Chantecler, 181 Rue François Boucher, 33400 Talence

Découvrez la restitution d’un projet artistique et collectif où des jeunes du territoire et l’artiste autrichienne plasticienne Lilee Imperator sont venus mettre en lumière à travers une fresque, le récit et l’histoire du quartier de Thouars dans le but de promouvoir l’égalité femme-homme, l’inclusion sociale et intergénérationnelle par la pratique du street-art et du graffiti.

«LÀ OÙ VIVENT LES ETOILES »,

COMPAGNIE DU « PEUT-ETRE»

Spectacle – Musique

Tout public à partir de 5 ans

Samedi 18 novembre à 18h30

Le Dôme, 221 avenue de Thouars

« Là où vivent les étoiles » s’inspire d’un conte inuit et suit le voyage initiatique de jeunes filles dans le monde des étoiles en mêlant musique, chant, poésie et théâtre d’ombres. L’évocation métaphorique de l’exil permettra de soulever des questions sur nos identités culturelles et nos coutumes.

SEMAINE EUROPEENNE DE L’EMPLOI POUR LES PERSONNES HANDICAPEES

Projections vidéo et débats

Tout public

Lundi 20 novembre à partir de 19h

le Dôme, 221 avenue de Thouars

Film et débat sur la thématique de l’emploi et des handicaps. Présence de professionnels et témoignages

SEMAINE EUROPEENNE DE L’EMPLOI POUR LES PERSONNES HANDICAPEES

Echanges / débat

Tout public à partir de 14 ans

Mardi 21 novembre 11h-12h

Café du Dôme, 221 avenue de Thouars

Le café du Dôme accueillera plusieurs intervenants pour échanger avec le public autour des questions de l’emploi et du handicap

SPECTACLE « EPOPEE » CIE EL DESTINO

Spectacle – théâtre – musique – langue des signes

Tout public à partir de 12 ans

Vendredi 24 novembre à 19h30

Le Dôme, 221 avenue de Thouars

Entrée gratuite sur réservation sur le site de la ville de Talence :

billetterie-talence.mapado.com

« Épopée est l’histoire d’une femme ayant quitté les siens pour pouvoir vivre sa vie comme elle l’entendait. Son parcours la propulse dans une suite incessante de pérégrinations, entre espoirs et désenchantements, à travers plusieurs pays. »

Ce spectacle joué en langue des signes est accessible pour les personnes sourdes et malentendantes.

