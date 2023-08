Rencontrez-vous ! Ville de Talence Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Rencontrez-vous ! Ville de Talence Talence, 15 septembre 2023, Talence. Rencontrez-vous ! 15 septembre 2023 – 9 janvier 2024 Ville de Talence Entrée libre – sur inscription Rencontrez-vous, ce sont tous les rendez-vous proposés par les équipes des médiathèques Talençaises.

Ateliers, films, conférence, concerts, lectures publiques, rencontres avec les auteurs, découvrez la nouvelle programmation de l’année 2023/2024. Au programme : des ateliers d’écritures, des ateliers de découverte des instruments de musique, ou encore de tricot… La reprise des ciné-mardi et sans oublier la grande dictée !

Programme complet au format PDF Ville de Talence rue du professeur Arnozan, 33400 Talence

2023-09-15 – 2024-01-09

Talence Gironde

