Les fermes itinérantes reviennent pour l’année 2023 sur les parcs talençais ! Venez à la rencontre des animaux de la ferme et en apprendre plus sur ces bêtes qui peuplent nos campagnes !

Trois fermes, douze espaces verts et des rencontres avec les animaux : voici le pari lancé par la Ville de Talence et sa Maison du développement durable.

Cette initiative, en adéquation avec la politique d’éducation à l’environnement, permet à petits et grands de venir à la rencontre de fermes pédagogiques mobiles tout en (re)découvrant les espaces verts de la ville.

Trois fermes itinérantes seront présentes de mars à novembre pour sensibiliser les Talençais au monde animal, à la vie à la ferme, au respect du vivant et de l’environnement.

RENDEZ-VOUS AVEC LES FERMES PÉDAGOGIQUES ET MOBILES POUR DÉCOUVRIR, COMPRENDRE & TRANSMETTRE

Une ferme d’animation itinérante

Ce n’est pas le public qui se rend à la ferme… mais la ferme qui vient à la rencontre des Talençaises et Talençais afin de faire découvrir, comprendre et agir au contact des animaux. Une expérience enrichissante, basée sur l’échange, avec des animations accessibles à tous et qui ont plusieurs objectifs :

• la construction des savoirs autour de l’animal,

• l’épanouissement et le bien-être avec les animaux,

• la découverte des animaux et de la vie de la ferme,

• la transmission de clés sur le respect du vivant, de l’environnement, des animaux, des hommes, etc.

Les animaux… et les fermes !

En lien avec les valeurs portées par ce projet, la Ville a fait le choix de sélectionner des partenaires locaux, de proximité, afin de respecter au mieux le transport et le rythme des animaux.

Les animaux qui sont présents sont, pour certains, issus de races locales et vous pourriez ainsi découvrir la biodiversité de notre région.

Poules, lapins, chèvres, poneys… sont des animaux qui ont l’habitude d’être en lien avec les publics, ils disposent d’un suivi sanitaire strict de la part d’un vétérinaire agréé.

Pour leur bien-être, veillez à respecter scrupuleusement les consignes et conseils du référent/animateur de la ferme : ne cédez pas à la gourmandise des animaux et maintenez votre chien en laisse, éloigné de l’animation.

Dans un souci de bien-être animal, le transport des animaux est pris en charge par des personnes formées. Le véhicule et le matériel répondent, eux aussi, aux normes en vigueur sur le transport d’animaux vivants.



