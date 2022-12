Vacances sportives d’hiver 2023 Ville de Talence Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

Vacances sportives d’hiver 2023 Ville de Talence, 6 février 2023, Talence. Vacances sportives d’hiver 2023 6 – 18 février 2023 Ville de Talence

Inscriptions à partir du 5 décembre 2022

Les inscriptions pour les vacances sportives de février 2023 à partir du lundi 5 décembre 2022. Ville de Talence 33400 Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.talence.fr/activites/sport/animation-sportive/ »}, {« link »: « mailto:animation-sportive@talence.fr »}] Et si on faisait du sport pendant les vacances ? Le service animation sportive de la ville vous propose une fois de plus des sorties sportives pour les vacances de février : Du 13 au 17 février : Multi-activités à Talence Du 6 au 10 février : un séjour de Ski à Bagnères-de-Luchon : COMPLET. Les inscriptions débuteront le 5 décembre 2022 auprès du service Animation sportive. Attention les places pour le séjour de ski sont limitées ! Les dossiers d’inscriptions sont téléchargeables ou à retirer au format papier au service animation sportive : par mail : animation-sportive@talence.fr

: animation-sportive@talence.fr ou en déposant le dossier papier dans la boite aux lettres du service Sports, Jeunesse et Vie Étudiante, Animation Sportive 17 Avenue Espelèta – 33400 TALENCE Jours et horaires

Lundi, vendredi : 9h00 – 12h00

Mardi, jeudi : 13h00 – 18h00

Mercredi : 10h00 – 17h00 Les mails et dossiers papiers seront traités, datés par ordre d’arrivée. Vous recevrez un mail de réception du dossier QUI NE VAUT PAS INSCRIPTION, et après étude du dossier complet, UNE CONFIRMATION D’INSCRIPTION vous sera envoyée.

Attention tout dossier incomplet ne sera pas traité !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-06T10:00:00+01:00

2023-02-18T18:00:00+01:00

