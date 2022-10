La science infuse : sur la plage, plastique et coquillage Ville de Talence, 12 octobre 2022, Talence.

La science infuse : sur la plage, plastique et coquillage 12 octobre – 10 décembre Ville de Talence

Ateliers payants et sur inscription

Les ateliers La Science Infuse sur le thème de l’océan redémarrent au Forum des Arts et de la Culture de Talence ! Rendez-vous du 12 octobre au 10 décembre 2022 pour prolonger l’été.

Le Forum des Arts et de la Culture relève une fois de plus le défi de faire comprendre les sciences et technologies de façon ludique et interactive au plus jeunes.

Au travers de visites d’expositions et ateliers scientifiques, les enfants pourront développer leur curiosité, créativité et esprit critique en s’appropriant la démarche scientifique d’investigation.

Seul ou en groupe, on cherche des infos, on se questionne, on émet des idées, formule des hypothèses, on commence à tester, on voit si ça peut fonctionner, on réalise, on constate, et surtout, on joue !

Mercredi 12 octobre -15h

QUÉSACO LABO : COQUILLAGES

Un médiateur du Muséum de Bordeaux nous entraine à la rencontre de l’animal qui se cachait derrière la coquille que l’on ramasse vide sur la plage. Qu’appelle-t-on vraiment coquillage ? Vivent-ils toujours en mer ? Pourquoi une coquille et comment grandit-elle ? Les enfants vont s’amuser à découvrir un monde riche de formes, couleurs, stratégies alimentaires, milieux de vie…

Enfants de 8 à 12 ans. Durée 1h30. Tarif : 3 €

Mercredi 19 octobre – 14h30

UN APRÈM AU FORUM : ALERTE AU PLASTIQUE

Dans le cadre de l’exposition « Océans à la dérive » du 27 sept. au 31 déc. 2022, rendez-vous au Forum pour une découverte Art et Science. Nous démarrerons par une visite de l’exposition, puis pendrons le goûter avant de filer au laboratoire pour un atelier scientifique.

Vanessa Balci, artiste de l’exposition Océans à la dérive, enfile sa casquette d’ « art-iviste », pour une sensibilisation à la pollution plastique. Grâce à l’observation de sable, de laisse de mer, les petits scientifiques pourront réfléchir à l’impact des activités humaines sur l’écosystème marin.

Enfants de 8 à 12 ans. Durée 2h30. Tarif : 3 €

Jeudi 27 octobre – 15h

QUÉSACO LABO : SUR LA PLAGE

Au 3ème étage du Forum, les scientifiques ont ramené du sable, de l’eau de mer, le bruit du vent… Mais pas question de lézarder : allons explorer ce qui nous entoure avec un regard de scientifique. Quelles différences y a-t-il entre eau douce et eau salée ? Comment réussir un château de sable ? Et à quoi sert la crème solaire ? Oui, même une sortie à la plage peut être l’occasion de faire des sciences !

Enfants de 5 à 7 ans. Durée 1h00. Tarif : 3 €

Jeudi 3 novembre – 14h30

UN APRÈM AU FORUM

Dans le cadre de l'exposition « Océans à la dérive » du 27 sept. au 31 déc. 2022, rendez-vous au Forum pour une découverte Art et Science. Nous démarrerons par une visite de l'exposition, puis pendrons le goûter avant de filer au laboratoire pour un atelier scientifique.

L’atelier du jour sera « Coquillages ». Un médiateur du Muséum de Bordeaux nous entraine à la rencontre de l’animal qui se cachait derrière la coquille que l’on ramasse vide sur la plage. Qu’appelle-t-on vraiment coquillage ? Vivent-ils toujours en mer ? Pourquoi une coquille et comment grandit-elle ? Les enfants vont s’amuser à découvrir un monde riche de formes, couleurs, stratégies alimentaires, milieux de vie…

Enfants de 8 à 12 ans. Durée 2h30. Tarif : 3 €

Mercredi 16 novembre – 15h

QUÉSACO LABO : SUR LA PLAGE

Au 3ème étage du Forum, les scientifiques ont ramené du sable, de l’eau de mer, le bruit du vent… Mais pas question de lézarder : allons explorer ce qui nous entoure avec un regard de scientifique. Quelles différences y a-t-il entre eau douce et eau salée ? Comment réussir un château de sable ? Et à quoi sert la crème solaire ? Oui, même une sortie à la plage peut être l’occasion de faire des sciences !

Enfants de 5 à 7 ans. Durée 1h00. Tarif : 3 €

Mercredi 30 novembre -15h

QUÉSACO LABO : COQUILLAGES

Un médiateur du Muséum de Bordeaux nous entraine à la rencontre de l’animal qui se cachait derrière la coquille que l’on ramasse vide sur la plage. Qu’appelle-t-on réellement coquillage ? Vivent-ils toujours en mer ? Pourquoi une coquille et comment grandit-elle ? Les enfants vont s’amuser à découvrir un monde riche de formes, couleurs, stratégies alimentaires, milieux de vie…

Enfants de 8 à 12 ans. Durée 1h30. Tarif : 3 €

Samedi 3 décembre – 15h

QUÉSACO LABO : ALERTE PLASTIQUE

Vanessa Balci, artiste de l’exposition « Océans à la dérive », enfile sa casquette d’ « art-iviste », pour une sensibilisation à la pollution plastique. L’atelier se terminera par la création d’une œuvre collective à partir de déchets échoués.

Enfants de 8 à 12 ans. Durée 1h30. Tarif : 3 €

Mercredi 10 décembre – 15h

QUÉSACO LABO : SUR LA PLAGE

Au 3ème étage du Forum, les scientifiques ont ramené du sable, de l’eau de mer, le bruit du vent… Mais pas question de lézarder : allons explorer ce qui nous entoure avec un regard de scientifique. Quelles différences y a-t-il entre eau douce et eau salée ? Comment réussir un château de sable ? Et à quoi sert la crème solaire ? Oui, même une sortie à la plage peut être l’occasion de faire des sciences !

Enfants de 5 à 7 ans. Durée 1h00. Tarif : 3 €

