DETECTIVE PARTY «Comme Maximilien, transformez-vous en enquêteur!»

« En 1608, une bande de brigands sévit le long de la Loire! Elle vise particulièrement les agents du royaume… A tel point que Sully, surintendant aux finances, est obligé d'utiliser son château pour entreposer les recettes fiscales. Un convoi fluvial de gabelous est chargé d'amener un coffre de recettes de la gabelle au château… mais le coffre n'arrivera jamais!… Le bateau a pourtant bien accosté mais après une crue aussi soudaine que violente, on retrouve le chef des gabelous mort dans une maison de la rue du Bout du monde, proche du château, mais sans aucune trace du trésor… »

Que s'est il réellement passé? Durée : 1h30 – Rendez-vous à l'Office de Tourisme – Départs de 16h30 à 17h

20 juillet et 19 août

Ville de Sully sur Loire, Sully-sur-loire

