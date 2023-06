Concert – Salles (33) Ville de Salles 33770 Salles, 21 juin 2023, Salles.

Pour fêter l’arrivée de l’été, venez à la rencontre d’artistes et musiciens amateurs, le mercredi 21 juin 2023 !

La soirée débutera à 19h au son des instruments de l’orchestre débutant de l’harmonie de Salles « Les Sall’Mioch » (place St Pierre) et aux rythmes brésiliens du groupe Beija Flor (place de la Mairie).

À 20h, l’association Macunaïma déambulera dans le centre bourg pour vous faire découvrir les musiques et danses brésiliennes.

La soirée continuera avec les artistes amateurs locaux :

• Quatuor de chanteuses salloises (21h – place de la Mairie) ;

• Guilhem Grumel (blues rock, 21h – place St Pierre) ;

• DarkBelt (rock, 22h – place de la mairie).

À partir de 22h, vous pourrez chanter au karaoké géant assuré par Planetnight (place St Pierre) et dès 23h vous pourrez danser sur le DJ set de Yann Rancier (place de la mairie).

Différents stands de restauration vous seront également proposés tout au long de la soirée : UCAS (grillades-frites, buvette), CasaMama (Bubble waffles salées et sucrées, Ice Rolls), Food & Saisons (burgers, hot dogs, poulet frit), Pains et plaisirs (cuisine réunionnaise), La cabane à vin (vin et bières), F. Art (barbe à papa), Losio (chichis).

Ville de Salles 33770 Place de la Mairie 33770 SALLES Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

© Service communication-Ville de Salles (33)