Ville de Saint-Claude – MARCHÉ DE NOËL ET PATINOIRE Saint-Claude

2021-12-03 – 2021-12-05

Saint-Claude Jura Saint-Claude Ville de Saint-Claude – MARCHÉ DE NOËL ET PATINOIRE Faites vos achats sur le Marché de Noël et remplissez votre hotte les 3, 4 et 5 décembre sur la Place du 9 avril 1944 ! Des chalets en bois abriteront des exposants, originaires pour la majorité du Jura. Certains exposants viendront également de nos départements voisins. Artisans et producteurs vous invitent à découvrir leurs diverses activités : art de la table, décoration, bijoux, gourmandises, boissons, vêtements, produits régionaux… Le Marché de Noël sera ouvert :

Vendredi 3 décembre : à partir de 17h30

Samedi 4 décembre : 10h-19h

Dimanche 5 décembre : 10h-19h AU PROGRAMME

→ Vendredi 3 décembre à partir de 17h30 :

• à 17h30 : inauguration du Marché de Noël & déclenchement des illuminations de Noël de la ville (NOUVEAUTÉ 2021 à découvrir : la cathédrale de Saint-Claude illuminée en images les 3, 4 et 5 décembre + du 18 au 25 décembre).

• Animations :

> à 17h30 & 19h : parade des mascottes de Noël.

> de 19h à 21h30 : batucada Sabardoum.

• à 21h30 : feu d’artifice au Parc du Truchet. → Samedi 4 décembre

• à 14h, 16h & 18h : parade des lutins.

• à 15h : Swing et Merveille, spectacle de marionnettes, chansons et orgue de barbarie avec sorcières, loups et autres surprises pour rythmer l’histoire qui se conclura par un joli conte de Noël. → Dimanche 5 décembre

• à 11h, 15h & 17h : parade des ours polaires. PATINOIRE Et chaussez vos patins pour la Patinoire du 18 décembre au 2 janvier, sur la Place de l’Abbaye !

Patinoire synthétique d’une surface de deux cents mètres carrés.

Ouverte tous les jours, de 11h à 19h*

Tarif : 2 €/pers. pour 1h de patinage (location des patins à glace incluse).

À noter que les enfants jusqu’à dix ans révolus devront rester sous la surveillance et la responsabilité d’une personne majeure. *Ouvertures prolongées : 18 & 25 décembre, 1er janvier : jusqu’à 20h.

Fermetures exceptionnelles : 19, 24 & 31 décembre : à 18h.

Ouverture de la patinoire sous réserve des conditions météorologiques.

