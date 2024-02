Ville de Saint-Claude Exposition mars 2024 Jacqueline Rigotti Peinture Place Jacques Faizant Saint-Claude, samedi 2 mars 2024.

Ville de Saint-Claude Exposition mars 2024 Jacqueline Rigotti Peinture

En mars, la Galerie des Artistes aura le plaisir d’accueillir les œuvres de Jacqueline Rigotti, artiste peintre autodidacte.

Retraitée de l’industrie pharmaceutique et installée à Saint-Claude depuis deux ans, Jacqueline Rigotti se consacre depuis son départ en retraite, à deux passions qui l’animent depuis toujours la peinture et la mosaïque.

Après plusieurs essais en peinture sur différents supports (porcelaine, verre, bois), son choix se porte finalement sur les toiles.

Jacqueline Rigotti puise ses inspirations au gré de ses promenades et voyages, en observant la beauté de la nature et les différents paysages qui l’entourent (montagnes et mer).

Une rencontre avec un mosaïste italien lui donne l’opportunité de s’initier à sa seconde passion la mosaïque. Trois œuvres vous seront d’ailleurs présentées.

Cette exposition haute en couleurs sera une nouvelle occasion pour l’artiste de partager et d’insuffler ses passions et sa vision des divers paysages qu’elle a pu découvrir.

Vernissage de l’exposition :

Vendredi 1er mars 2024 à 18h au Monde des Automates.

Exposition ouverte du 2 au 23 mars 2024, du mardi au samedi, de 14h à 17h.

Vacances scolaires du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Rendez-vous dans la Galerie des Artistes, accès par Le Monde des Automates Place Jacques Faizant à Saint-Claude.

Entrée libre et gratuite.

Tél. 03 84 41 42 38.

Renseignements Service Culture-Animations municipal Tél. 03 84 41 42 62.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Place Jacques Faizant Le Monde des Automates

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

