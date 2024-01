Ville de Saint-Claude Exposition février 2024 Fabien Bruggmann Photographie Place Jacques Faizant Saint-Claude, samedi 3 février 2024.

Ville de Saint-Claude Exposition février 2024 Fabien Bruggmann Photographie Place Jacques Faizant Saint-Claude Jura

« Dans l’intimité des forêts »

En février, nous aurons le plaisir d’accueillir les œuvres d’un photographe spécialisé dans les photos de grands prédateurs (loups, lynx et ours) Fabien Bruggmann.

Originaire de Lyon, Fabien est désormais installé depuis 2009 sur le Haut-Jura avec sa femme, Virginie, et ses deux enfants, Eliott et Emma.

Il commence la photographie animalière à l’âge de 16 ans afin de montrer à ses parents les animaux qu’il observe depuis des années, seul dans les forêts. Cette passion ne le quittera plus.

En 2006, il part pour deux mois réaliser un reportage en Bolivie, sur la loutre géante et le condor des Andes. Un mois à arpenter la forêt Amazonienne par 45°C et 100 % d’humidité, un mois à parcourir les sommets des Andes entre 4 et 5000 mètres.

Depuis 20 ans, il s’intéresse aux grands prédateurs, mais ce n’est qu’en 2009 qu’il fera sa première rencontre et ses premières photos avec un loup sauvage en plein cœur de l’Alaska, c’est le déclic ! Depuis, tous ces voyages ont un fil directeur commun la quête du loup.

En 2016, il s’installe avec sa femme et son fils dans les Abruzzes, en Italie, afin de passer quatorze mois à observer, comprendre, photographier et filmer des familles de loups dans leur milieu. De ce séjour naîtront, non seulement sa fille, mais également le projet « Eliott et les loups » composé de deux livres « Loup, sauvage par nature » et le carnet de voyage « Eliott et les loups », puis un film documentaire intitulé très originalement… « Eliott et les loups » !

Un premier voyage en 2015, en Biélorussie, lui ouvre une porte vers l’Europe de l’Est… Elle n’est pas encore fermée ! Fort de six séjours en Biélorussie, un séjour en Ukraine et trois en Pologne, il prépare désormais un grand projet photographique sur la faune « primaire » d’Europe. Un « inventaire » non exhaustif de ces animaux qui le fascine ours, loup, lynx, bison, loutre, castor, grand tétras, tétras lyre, gélinotte, aigle à queue blanche… C’est d’ailleurs lors de son dernier voyage en Pologne, à l’hiver 2021, qu’il a enfin pu réaliser un rêve une meute de loups, de face ! L’une des rencontres s’est même terminée à moins de quinze mètres ! Un livre devrait voir le jour bientôt…

En attendant, l’actualité la plus récente est la sortie de son deuxième livre sur le Jura :

« Jura, dans l’intimité des forêts », avec pour la toute première fois, des images de loups sauvages prisent sur le massif, deux ans après l’installation de la première meute connue.

Fabien expose ses photos toute l’année dans sa galerie de Lamoura, à côté des Rousses (Haut-Jura), mais vous pourrez également découvrir ses œuvres lors d’une exposition inédite, en lien avec la sortie de son livre « Jura, dans l’intimité des forêts », tout au long du mois de février, dans la galerie exposition d’artistes du Monde des Automates, Place Jacques Faizant à Saint-Claude.

Vernissage de l’exposition :

Vendredi 2 février 2024 à 18h au Monde des Automates.

Exposition ouverte du 3 au 24 février 2024, du mardi au samedi, de 14h à 17h.

Vacances scolaires du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Rendez-vous dans la galerie exposition d’artistes, accès par Le Monde des Automates Place Jacques Faizant à Saint-Claude.

Entrée libre et gratuite.

Tél. 03 84 41 42 38.

Renseignements Service Culture-Animations municipal Tél. 03 84 41 42 62.

www.saint-claude.fr EUR.

Place Jacques Faizant Le Monde des Automates

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:00:00

fin : 2024-02-24 17:00:00



