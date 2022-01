Ville de Saint-Claude – École des sports Saint-Claude, 14 février 2022, Saint-Claude.

Lundi 14 février, au palais des sports à Saint-Claude.

La Ville de Saint-Claude propose une École Municipale des Sports pour les jeunes âgés de neuf à quatorze ans, qui se déroule les trois premiers jours de chaque période de vacances scolaires.

Matin de 9h à 12h : Jeux traditionnels

Après-midi de 13h30 à 16h30 : Parcours d’obstacles

Prévoir des chaussures adaptés (baskets), veste de pluie et change complet

Inscriptions limitées à 24 personnes

Pass sanitaire obligatoire pour les jeunes de 12 ans et plus.

service.evenementiel@mairie-saint-claude.fr +33 3 84 47 14 26

