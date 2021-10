Saint-Claude Saint-Claude Jura, Saint-Claude Ville de Saint-Claude – École des sports Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Pass sanitaire obligatoire pour les jeunes de 12 ans et plus. +33 3 84 41 42 62 http://www.saint-claude.fr/ Ville de Saint-Claude – École des sports Lundi 25 octobre de 9h à 16h30, au palais des Sports à Saint-Claude. La Ville de Saint-Claude propose une École Municipale des Sports pour les jeunes âgés de neuf à quatorze ans, qui se déroule les trois premiers jours de chaque période de vacances scolaires. 9h à 12h Hockey / basket

13h30- 16h30 Badminton / escalade Prévoir des baskets pour salle

Inscriptions limitées à 24 personnes

Pass sanitaire obligatoire pour les jeunes de 12 ans et plus. Saint-Claude

