Quintin Balade en breton Ville de Quintin Quintin, 9 novembre 2023, Quintin. Balade en breton Jeudi 9 novembre, 14h00 Ville de Quintin Gratuit La prochaine balade en breton aura lieu le jeudi 9 novembre à Quintin. Elle sera guidée par Claude-Guy Onfray qui connaît très bien le coin.

Ouverte aux brittophones et aux apprenants.

Rendez-vous au Ti ar Vro – l'Ôté (rue du Légué) à 14h00 ou à Quintin, place du Marc'hallac'h à 14h30.

