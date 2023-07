Canoë Kayak Apéro ville de Portet sur Garonne Portet-sur-Garonne, 20 juillet 2023, Portet-sur-Garonne.

Canoë Kayak Apéro 20 juillet – 31 août, les jeudis
39 euros par personne

En début de soirée, profitez d’un moment convivial et insolite sur le secteur de la confluence : une animation encadrée par un moniteur diplômé pour s’amuser et découvrir l’espace naturel de la Confluence, et profitez d’un moment gourmand en bord de rivière ! Vous découvrirez les particularités et anecdotes concernant la Réserve Naturelle Régionale et ce secteur riche de la Confluence.

ville de Portet sur Garonne Portet sur garonne Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie

2023-07-20T17:00:00+02:00 – 2023-07-20T18:30:00+02:00

2023-08-31T17:00:00+02:00 – 2023-08-31T18:30:00+02:00