Portet-sur-Garonne Confluence Expérience – canoë-kayac ville de Portet sur Garonne Portet-sur-Garonne, 19 juillet 2023, Portet-sur-Garonne. Confluence Expérience – canoë-kayac 19 juillet – 30 août ville de Portet sur Garonne 22 euros par personne Profitez d’une séance encadrée par un moniteur diplômé pour découvrir l’activité en toute sérénité mais aussi pour vous challenger ! Test d’embarcations monoplaces plus instables, nage en eau vive, conseils techniques de navigation en rivière, découverte de l’espace naturel de la confluence… Un programme sur mesure pour vous garantir fun & découverte, à la confluence de la Garonne et de l’Ariège ! ville de Portet sur Garonne Portet sur garonne Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T17:00:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-07-19T17:00:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00
2023-08-30T17:00:00+02:00 – 2023-08-30T18:00:00+02:00

