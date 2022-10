JAZZYCOLORS Ville de Paris, 3 novembre 2022, Paris.

JAZZYCOLORS 3 novembre – 3 décembre Ville de Paris

De 0 (concerts gratuits) à 12 euros. Concerts de qualités à des prix minimes ou gratuits.

L’édition du 20e anniversaire du festival International de Jazz organisé par Ficep

Ville de Paris Tout Paris Quartier de la Goutte-d’Or Paris 75018 Île-de-France

Depuis 2003, Jazzycolors vous fait vibrer au son du meilleur du jazz international. Le Ficep, et toute notre équipe, sommes plus qu’enthousiaste à l’idée de vous présenter cette 20e édition! Que de chemin parcouru depuis la création du festival par le Centre tchèque de Paris en 2003.

Pendant un mois, c’est à travers 22 concerts que vous pourrez découvrir des artistes talentueux, venus de différents pays et de renommée internationale, qui sauront vous envoûter et vous transporter. Le succès et la continuité de Jazzycolors ne seraient pas possible sans la qualité de programmation des différents centres et instituts culturels étrangers à Paris, et sans le soutien infaillible de nos partenaires et soutiens : le ministère de la Culture, la Ville de Paris et la SACEM. Le pianiste Bojan Z, qui incarne à merveille notre philosophie, est parrain fidèle du festival depuis de nombreuses années, et le sera encore cette fois en lançant notre 20e édition.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-03T20:00:00+01:00

2022-12-03T22:00:00+01:00

