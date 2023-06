Balade sonore Ville de Pantin Pantin, 5 juillet 2023, Pantin.

Balade sonore 5 juillet – 2 août, les mercredis Ville de Pantin Entrée libre, sur inscription

Le projet consiste en une création de balade sonore avec un groupe de jeunes âgés de 16 à 20 ans, à la découverte d’un territoire par les yeux de celles et ceux qui l’habitent. A travers le récit de ses habitants et habitantes, nous plongerons dans les histoires de celui-ci. Ces témoignages font partie intégrante de la mémoire de la ville et en sont le patrimoine vivant. Le projet articule travail de collecte de ces voix, mais aussi de transmission à un public jeune. Le tout aboutissant en une création sonore inédite et ludique, mêlant éducation aux médias, travail de la voix avec une comédienne et travail musical avec des musiciens.

Ville de Pantin 93055 Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France

