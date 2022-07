Visite guidée et commentée de la ville Ville de Mèze Mèze Catégories d’évènement: Hérault

Visite guidée et commentée de la ville Ville de Mèze, 17 septembre 2022, Mèze. Visite guidée et commentée de la ville Samedi 17 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00 Ville de Mèze

Gratuit. Inscriptions obligatoires au Service Culturel de Mèze, à partir du 9 Septembre 2022. Départ de la visite depuis le port, toutes les demi-heures. Les détails vous seront communiqués lors de votre inscription.

Remontez le temps par une petite balade dans les ruelles de la ville de Mèze. Ville de Mèze Port des Nacelles, 34140 Mèze Mèze 34140 Hérault Occitanie

04 99 02 22 01 https://www.ville-meze.fr/ Petite ville au patrimoine riche et à la forte identité méditerranéenne, Mèze est à la fois la plus ancienne cité et le plus grand port de l’étang de Thau. Elle fut autrefois un grand pôle de pêche et d’agriculture, avant de devenir une place forte de l’ostréiculture et du tourisme. Remontez le temps par une petite balade commentée dans les ruelles de la ville de Mèze. Déroulé de la visite : départ depuis le port des Nacelles, déambulation de la chapelle des Pénitents, vieilles rues vers Saint Hilaire, un air musical au kiosque, les Halles et dernière halte au château. Quelques surprises vous attendent pendant la (re)découverte de ces lieux chargés d’histoire !

