Cet évènement est passé Lectures Vagabondes Ville de Melle Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Mellé Lectures Vagabondes Ville de Melle Melle, 17 juillet 2023, Melle. Lectures Vagabondes 17 – 21 juillet Ville de Melle Nombre de places limitées, réservation obligatoire Vous aimez qu’on vous raconte des histoires,

Vous aimez qu’on vous glisse un très court conte à l’oreille,

Vous aimez écouter découvrir des textes dans des lieux insolites,

Alors regardez vite le programme des lectures vagabondes que la Cie La Petite Fabrique vous a concocté pour ce mois de juillet à Melle. Toutes les lectures proposées sont détaillées sur le site de la compagnie. Ville de Melle Place Bujault, 79500 Melle Melle 79500 Melle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 75 90 16 09 https://www.virouneries-en-poitou.com https://www.facebook.com/VIROUNERIES [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 34 40 69 »}] [{« link »: « http://lapetitefabrique.org/ »}] Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T18:30:00+02:00 – 2023-07-17T20:00:00+02:00

2023-07-21T15:30:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00 © Antichambre Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Mellé Autres Lieu Ville de Melle Adresse Place Bujault, 79500 Melle Ville Melle Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Ville de Melle Melle

Ville de Melle Melle Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/