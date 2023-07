Atelier / Laboratoire de création “Sony Labou Tansi” Ville de Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie, 28 août 2023, Mantes-la-Jolie.

Atelier / Laboratoire de création “Sony Labou Tansi” 28 août – 1 septembre Ville de Mantes-la-Jolie

Avec la compagnie Bousculade.

Thimas Nordlund travaillera avec des adolescents et adultes sur des textes et poèmes de l’auteur congolais Sony Labou Tansi, à leur mise en espace et en jeu, avec un travail de création sonore.

Ville de Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T10:00:00+02:00 – 2023-08-28T16:00:00+02:00

2023-09-01T10:00:00+02:00 – 2023-09-01T16:00:00+02:00

© Jean-Charles Massera