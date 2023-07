Atelier “La fête !” Ville de Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie, 28 août 2023, Mantes-la-Jolie.

Atelier “La fête !” 28 août – 1 septembre Ville de Mantes-la-Jolie

Avec Rose Guégan et Suzanne Llabador.

En partenariat avec l’association SOS Village d’enfants.

“Notre point de départ, c’est la fête. On a envie de regarder la fête comme une mise en scène. Avec son espace, ses personnages, ses codes, ses enjeux. Un intense moment de relations humaines. Des moments qui racontent aussi des sociétés, passées ou présentes.

Pourquoi, comment, où et avec qui faisons-nous la fête ? Quels événements peuvent illuminer ou l’assombrir, qu’est-ce qui se joue dans ces quelques heures que nous fabriquons ?

En commençant par se raconter les musiques, les danses, les lieux, nous tenterons de mettre en jeu les émotions et les récits qui apparaîteront en dépliant ces moements si particuliers dans nos existences.”

2023-08-28T10:00:00+02:00 – 2023-08-28T16:00:00+02:00

2023-09-01T10:00:00+02:00 – 2023-09-01T16:00:00+02:00

