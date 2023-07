Atelier “Memento Flori” Ville de Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie, 28 août 2023, Mantes-la-Jolie.

Atelier “Memento Flori” 28 août – 1 septembre Ville de Mantes-la-Jolie

Avec Rose Guégan et Suzanne Llabador.

En partenariat avec l’association SOS Village d’enfants.

Le Collectif 12 est en discussion avec le personnel du foyer Adoma de Mantes-la-Jolie concernant la situation des femmes sur place. Celles-ci participent à la fois à des ateliers qui leur sont proposés mais ceux-ci ne concernet que la cuisine ou la couture . Il s’avère donc nécessaire d’être force de proposition en leur apportant un espace temps de bien être et de création loin de leurs tâches quotidienne.

C’est dans ce contexte que Sandra Abouav mènera l’atelier Memento Flori.

Investir la tête, planter des fleurs pour qu’elles poussent, sublimer la personne. Le bouquet de fleurs et son parfum appelle au bouquet de souvenirs. Le rôle des fleurs n’est pas à proprement parler psychopompe comme les anges, élévateur d’âme, mais “mnémopompe”, élévateur de souvenirs. Les souvenirs sont vivants. La mémoire est un jardin qui se cultive, il faut y arroser ses souvenirs comme on arrose les fleurs.

Pour révéler sa nature humaine, il convient d’ennoblir l’Humain par la Nature.

Les femmes participant à l’atelier réaliseront des couronnes, des coiffes de fleurs fraîches récupérées chez un fleuriste, destinées à mettre en évidence leur beauté mais aussi leurs souvenirs qui mèneront à des récits collectifs.

Ville de Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T10:00:00+02:00 – 2023-08-28T16:00:00+02:00

2023-09-01T10:00:00+02:00 – 2023-09-01T16:00:00+02:00

© Jean-Charles Massera