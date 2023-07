Atelier “Passage du convoi cette nuit” Ville de Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie, 17 juillet 2023, Mantes-la-Jolie.

Avec la compagnie Nagananda.

“Nous travaillerons à partir de la pièce d’Anne-Christine Tinel, Passage du convoi cette nuit qui interroge la façon dont nous percevons et accueillons l’autre, dans sa différence :

Dina, l’héroïne, à sept ans. On dit que sept ans, c’est l’âge de raison. Pour Dina c’est aussi celui du courage. Sept ans c’est un âge où on sait se mettre à la place de l’autre. Dina est une enfant dont la mère présente un handicap. Trop vite grandie, elle a construit une carapace pour se protéger du jugement des autres. Dina arrive avec sa mère à Vovestre, dans ce lieu-dit tout lui est étranger : le paysage, la façon dont les gens s’expriment, elle a l’impression d’arriver dans un “trou”, qu’il n’y a rien à faire ici.

Pendant l’atelier, nous nous interrogerons :

Comment rêve-t-on à sept ans ? Quel est l’endroit qui nous ressource ? L’endroit d’où on peut être plus fort ? Pour arriver à vivre et surmonter ces choses difficiles de la vie ? Quel regard avons-nous sur la différence, notamment celle du handicap ?

Est-ce que ça représente un trou ?

Comment lier la culture urbaine à la culture rurale ?

Nous créerons, à partir de différents outils transmis, des textes, des capsule sonores, des dessins et une traversée dans l’espace urbain. Il pourra aussi être question de créer des endroits de discussions autour de cette notion “les enfants aidants”, comme autour de la question de la “parentalité”.”

Mantes-la-Jolie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T12:00:00+02:00

2023-07-21T10:00:00+02:00 – 2023-07-21T12:00:00+02:00

