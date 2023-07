Projection de court métrage dans La Caravane ensorcelée Ville de Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Catégories d’Évènement: Mantes-la-Jolie

Yvelines Projection de court métrage dans La Caravane ensorcelée Ville de Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie, 17 juillet 2023, Mantes-la-Jolie. Projection de court métrage dans La Caravane ensorcelée 17 et 18 juillet Ville de Mantes-la-Jolie En partenariat avec le festival Mars à l’Ouest.

La Caravane ensorcelée, une caravane ambulante, projettera des courts-métrages destinés au enfants pour 4 séances. Chaque séances pourra accueillir 15 enfants. Ville de Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-07-18T09:00:00+02:00 – 2023-07-18T17:00:00+02:00

