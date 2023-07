Atelier “L’expérience de chacun est le trésor de tous” Gérard de Nerval Ville de Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie, 10 juillet 2023, Mantes-la-Jolie.

Avec la compagnie Bousculade.

Atelier intergénérationnel avec des enfants et des personnes âgées.

À partir de figures comme Tadeusz Kantor, Samuel Bekett et Mauguy Marin, Thomas Nordlund mènera avec des enfants et des personnes âgées un travail sur le rapport au corps entre la jeunesse et la vieillesse. C’est à partir des histoires et des mythes de chaque personnes que nous construirons une histoire, une histoire où se croisent les générations. Il y a là une volonté de créer du lien social, une manière de dire collectivement de quelle façon nous voulons faire société et raconter les histoires de demain. Et créer ainsi un rapport de transmission entre les personnes âgées et les enfants.

Ville de Mantes-la-Jolie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T14:00:00+02:00 – 2023-07-10T16:00:00+02:00

2023-07-13T14:00:00+02:00 – 2023-07-13T16:00:00+02:00

