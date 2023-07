Atelier “Improvisation” Ville de Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Catégories d’Évènement: Mantes-la-Jolie

Yvelines Atelier “Improvisation” Ville de Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie, 10 juillet 2023, Mantes-la-Jolie. Atelier “Improvisation” 10 – 14 juillet Ville de Mantes-la-Jolie Avec la compagnie Bousculade.

Thomas Nordlund mènera un travail d’improvisation et de création de saynètes qui aboutiront à un petit spectacle pouvant être présenté aux familles des enfant participants. Ville de Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T12:00:00+02:00

2023-07-14T10:00:00+02:00 – 2023-07-14T12:00:00+02:00

