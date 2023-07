22 Novembre Journée PCI de l’ORCG: Lancement du livret CHANTE KANNAVAL LARI LAGWIYANN, Ville de Macouria à 16h30 Ville de Macouria, Guyane Macouria, 22 novembre 2023, Macouria.

22 Novembre 2023 Journée PCI des associations pour l’authenticité du Carnaval guyanais.

Lancement du livret « CHANTE KANNAVAL LARI LAGWIYANN » de 60 chansons authentiques du Carnaval de rue de Guyane et son Touloulou, enregistrées, transcrites. Lieu la Ville de Macouria.

Associations partenaires: Observatoire Régional du carnaval Guyanais, Kouman et Scorpion. Avec le soutien de la Ville du Macouria, la Direction des Régionale des affaires culturelles, l’Université de Guyane, MINEA.

Le 22 novembre 2023 est choisie Journée PCI par l’Observatoire régional du carnaval guyanais et ses partenaires pour défendre l’authenticité du carnaval contre sa dénaturation observée. Les associations, Orcg, Kouman et Scorpion lancent ensemble le livret de 60 chansons originales dans une logique de sauvegarde face à la dénaturation progressive des chansons de carnaval. La Ville de Macouria, qui abrite le siège de l’ORCG, accueille l’événement pour une double célébration à savoir la fête des musiciens de guyane et le lancement du livret « CHANTE KANNAVAL LARI LAGWIYANN » à partir de 16h30

Ville de Macouria, Guyane Mairie de Macouria-1, rue Benjamin Constance – 97355. 0694244450 Macouria 97355 Guyane +594 694244450 Accès gratuit. A 20mn en voiture de Cayenne, Parking garantie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T02:30:00+01:00

©ORCG