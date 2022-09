Projection : « Archi-culture » Ville de Lorient, 14 octobre 2022, Lorient.

Projection-débat archi-culture sur le thème du logement, à destination des élèves de CM1-CM2 des écoles de Lorient.

Une ville labellisée « Villes et Pays d’art et d’histoire » Depuis 2006, Lorient fait partie du réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire. Ce label est décerné par le ministère de la Culture et de la Communication aux territoires qui s’engagent à mener une démarche de valorisation du patrimoine et de sensibilisation à l’architecture. Lorient est l’une des rares villes reconstruites à obtenir cette distinction, suite aux actions menées pour réhabiliter l’architecture des années 50 et y sensibiliser le public.

L’évènement se tient dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, en partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Morbihan.

Le Logement, à quoi ça sert ? (produit par la Maison de l’Architecture de l’Isère, 2010)

« C’est en allant demander à des élus, à des architectes, à des habitants, à des techniciens « pour vous le logement à quoi ça sert ? » que nous avons vu cette question se déplacer et que nous l’avons suivie là où elle allait. Nous l’avons suivie là où certains lui cherchent des réponses, là où d’autres les multiplient avec ingéniosité. »

La maison démontable/One week (Buster Keaton & Edward F. Cline, 1920)

Buster Keaton, à travers ce film déjà centenaire, nous transporte dans son univers burlesque et humaniste. C’est avec beaucoup de dérision qu’il présente les maisons « en kit » apparues sur le marché américain dans les années 20 et vendues par correspondance. Le logement est-il un produit de consommation comme un autre ?

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la 6e biennale de Lorient « Tous pour l’architecture ».

