Exposition : « 30 ans d’architecture contemporaine en Bretagne » 13 – 26 octobre Ville de Lorient

Gratuit. Exposition en extérieur : allée Loïc Le Page.

Découvrez une exposition présentant des œuvres du photographe Yann Peucat.

Ville de Lorient 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne

Une ville labellisée « Villes et Pays d’art et d’histoire » Depuis 2006, Lorient fait partie du réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire. Ce label est décerné par le ministère de la Culture et de la Communication aux territoires qui s’engagent à mener une démarche de valorisation du patrimoine et de sensibilisation à l’architecture. Lorient est l’une des rares villes reconstruites à obtenir cette distinction, suite aux actions menées pour réhabiliter l’architecture des années 50 et y sensibiliser le public.

À l’occasion de ses 30 ans, la Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne présente un panel de 16 projets, choisis parmi les 129 lauréats de l’histoire du Prix Architecture espaces Bretagne, vus à travers le regard du photographe Yann Peucat.

La sélection favorise la diversité, tant en termes d’échelle que de programme. Elle met à l’honneur une architecture soucieuse des enjeux et usages de notre société.

Chacune de ces architectures répond avec intelligence et simplicité à un programme parfois complexe, soit dans la rénovation, soit dans la construction neuve, et s’inscrit subtilement dans son contexte.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la 6e biennale de Lorient « Tous pour l’architecture ».



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T00:00:00+02:00

2022-10-26T23:59:00+02:00

Centre-bourg de Treveneuc par NuncArchitectes-BlandineHoussais ©Frederic Baron