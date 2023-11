Partage Ma Table ! Ville de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Partage Ma Table ! Ville de Lille Lille, 26 novembre 2023, Lille. Partage Ma Table ! Dimanche 26 novembre, 12h00 Ville de Lille Gratuit, inscription obligatoire [DANS LE CADRE DE L’INTERNATIONAL STUDENT YEAR ET DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALE] Dans le cadre de l’International Student Year et du Festival des Solidarités Internationales de Lille, l’Université de Lille organise « Partage ma table ! », un évènement permettant aux étudiants internationaux de la métropole de rencontrer les habitants, chez eux, autour d’un repas dominical. C’est une belle opportunité d’échanger autour de la gastronomie du Nord, de pratiquer une langue étrangère et de découvrir d’autres cultures. L’accueil chaleureux des gens du Nord ne peut être qu’un tremplin pour les étudiants internationaux qui cherchent à tisser des liens à leur arrivée. Organisé par l’Université de Lille, chez l’habitant. Ville de Lille Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://enquetes.univ-lille.fr/index.php/74852?lang=fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T12:00:00+01:00 – 2023-11-26T13:00:00+01:00

2023-11-26T12:00:00+01:00 – 2023-11-26T13:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Ville de Lille Adresse Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Ville de Lille Lille latitude longitude 50.636565;3.063528

Ville de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/