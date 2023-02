Rendez-vous aux Jardins Ville de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Entrée libre ou sur inscription Dans le cadre de la 20ème édition des Rendez-vous aux Jardins, qui se déroulera les 2, 3 et 4 juin 2023, la Ville de Lille vous propose un ensemble de manifestations culturelles autour du thème « les musiques du jardins ». Animations, visites, activités, spectacles ou ateliers… La programmation vous invitera à (re)découvrir les espaces de biodiversité et le patrimoine naturel et culturel du territoire ! Ville de Lille Lille Lille Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

