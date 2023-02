OR BLEU FESTIVAL PHOTO SUR LE THEME DE L’EAU VILLE DE LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay Catégories d’Évènement: La Roche-Posay

GRATUIT – ACCESSIBLE A TOUS

OR BLEU FESTIVAL PHOTO a lieu du 16 juin au 24 septembre 2023 dans la cité thermale de La Roche-Posay.

La 1ère Edition de cette exposition grand format sur le thème de l’EAU présente des photographes français et étrangers de renommée internationale. Le festival se déroule en plein air à travers les différents lieux emblèmatiques de la ville : Parc des Confluences, Parc du Donjon, les bords de Creuse sur les sites de “la Calle” et de la “Baignade”, Place de la République, Parc du Pavillon Rose et Centre thermal. Tout au long de l’été, le festival propose plusieurs animations autour de balades nature, conférences, ateliers, visites dont vous pouvez retrouver la programmation sur notre site internet : orbleu-festivalphoto.fr

