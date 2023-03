La Mure des Savoir-Faire, 3ème édition Ville de La Mure, 29 mars 2023, La Mure.

La ville de La Mure vous propose depuis 2019, d’aller à la rencontre de professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant. Les artisans vous présenteront leurs métiers et techniques à travers des démonstrations, ateliers et visites.

L’Horloger de la Croix Rousse

Le Musée Matheysin accueille pour l’ouverture de sa saison, le maître d’art horloger François Simon-Fustier.

Dans le cadre de l’exposition 2023 « Le Temps Conté », le mécanisme de l’horloge de l’hôtel de ville a été modélisé afin d’être étudié en 3D. François Simon-Fustier nous fera honneur de sa présence samedi ET dimanche pour vous parler de son métier d’horloger et vous proposer des démonstrations de réparation de mécanismes.

La Maroquinerie Iséroise, sellier-maroquinier

Nous aurons le plaisir d’accueillir pour la 2nde fois les artisans maroquiniers de cette entreprise des Abrets. Ils partageront leur savoir-faire et accompagneront la pratique de quelques gestes auprès du public adulte.

Céline Garnier, Luthier-Restaurateur

Diplômé en 2007 de la Swiss School of Violin Making à Brienz en Suisse, Céline a installé très récemment son atelier de lutherie en Matheysine. Après quatre ans de formation sous la direction de Hansruedi Hoesli, Simon Glaus, et Jean-Jacques Fastnacht, luthier-restaurateur à l’expertise reconnue internationalement, elle est partie exercer son métier en Amérique du Sud pendant un an. De retour en France, à Grenoble, elle effectue des stages auprès de maîtres luthiers, fabricants, restaurateurs. Départ ensuite pour Hong-Kong où elle reste 8 ans. Céline Garnier vous montrera en quoi consiste son travail.

Roger-Gaio, artisan d’art tapissier-garnisseur.

Depuis 48 ans, Roger exerce son métier dans son atelier de la Grande rue à La Mure. Véritable figure locale, il ne compte pas ses heures tant il est passionné par son métier. Sa profession est relativement ancienne, héritière d’un artisanat d’art historique, le tapissier d’ameublement ou tapissier décorateur sait redonner un coup de neuf aux meubles de la maison. Quel que soit le style, il peut s’occuper de meubles neufs mais également rénover, voire restaurer, du mobilier ancien après l’avoir délicatement démonté. Le tapissier doit connaître les subtilités des meubles anciens comme modernes, ainsi que la solidité des essences de bois. Il manipule des matériaux aussi divers que de la soie, du cuir, du crin ou du lin. Roger Gaio vous ouvrira les portes de son atelier et vous fera démonstation de son travail.

Raphaële Gallet, céramiste.

Depuis 2019, Raphaële s’est installée à La Mure. Autodidacte en modelage, elle a suivi une formation au tour à Matière Contact à Lyon. Son atelier-boutique accueille animation et stages tout au long de l’année. Ses créations rencontrent un réel succès, elle crée des pièces uniques faites main : sculptures, bijoux, boutons, vaisselle et autres utilitaires en poterie. Fidèle aux Journées des Métiers d’Art à La Mure, Raphaële vous ouvrira ses portes pour vous faire découvrir son univers. Vous pourrez voir comment elle manie la terre sur son tour dont elle vous expliquera la pratique. Puis ce sera à vous de jouer ! Le tournage en céramique est toujours plébiscité.

Hélène Debonnet, céramiste

Accueillie chez sa collègue et amie Raphaële Gallet pour ce jour, Hélène vous présentera son travail et ses créations qu’elle réalise toute l’année dans son atelier boutique de la commune voisine de Prunières. Après des études scientifiques, elle se forme à la Maison de la Céramique de Mulhouse en 1997 (devenue aujourd’hui IEAC: Institut européen des Arts Céramiques à Guebwiller). Depuis, la terre ne l’a plus jamais quittée. Hélène vous fera une démonstration de modelage. Clin d’oeil au 1er avril, ce sera un poisson que vous aurez à créer avec elle, en intégrant sa technique du nériage pour le décorer.

Carrefour des Arts Traditionnels, dentelle au fuseau et sculpture au couteau

Cette association loi 1901 a pour objectif d’assurer la sauvegarde et la promotion des arts traditionnels en menant un ensemble d’actions cohérentes : exposition de travaux réalisés par l’association, ateliers de démonstration, stages et cours de formation, animations à thème. Pour ces journées, l’association vous proposera la pratique de la dentelle au fuseau sur métier ancien. La ville de La Mure aura le plaisir d’accueillir un « couvige » (rencontre de dentellières) en octobre prochain !

Autre art qui vous sera proposé : la sculpture au couteau. Longtemps pratiqué dans nos montagnes – Alpes, Massif Central – la pratique de cet art traditionnel nous permet aujourd’hui de redécouvrir le bois, matériau naturel et noble. Cela permet à chacun la possibilité de faire un objet de ses mains à l’aide d’un simple couteau.

Taille de pierre, avec l’Université Rurale Montagnarde (URM)

Créee en 2002 par des artisans passionnés de techniques anciennes du bâtiment, l’URM valorise et transmet les savoir-faire traditionnels. Dans les vallées du Sud-Isère, elle organise des chantiers participatifs ouverts au garnd public , favorisant les rencontres entre générations et cultures différentes. L’association fait connaître les matériaux, les outils, les gestes, les savoirs ancestraux, qui par leurs interactions constituent le patrimoine de nos villages de montagne.

L’association vous expliquera comment ils ont restauré le porche du Château de Beaumont à La Mure, avec démonstration de taille de pierre. Explication du métier, les qualités requises, voilà autant de questions que vous pourrez poser aux professionnels.

L’Association de Valorisation et d’Illustration du Patrimoine Architectural Régional (AVIPAR) sera également présente pour montrer de quelle manière elle a réussi à créer une maquette de ce porche. L’association permet à ses adhérents de retrouver confiance en eux et d’être reconnus en participant à un projet d’intérêt général en partenariat avec d’autres associations patrimoniales et médico-sociales.Une belle collaboration.

