Port Vieux – Quai Ganteaume :

17h30 à 18h30 : Conservatoire de musique sur barques avec les Calfats de l’Escalet

19h : Tango argentin avec l’orchestre école de Fernando Maguna et les Calfats de l’Escalet

20h: Dalton Five – Reprises rock pop

21h : Black Glasses– Reprises rock pop

22h : Steel Fish – Pop, rock progessif

Escalier de l’église – Vieux Port :

19h : Almost – Rock, cover reprises

20h : La Valise Bleu – Jazz

21h : Mister Gibbe – Rock français

22h : Meloband – Kompa

23h30 : Baia Joia – Batucada de percussions brésiliennes

Rond- Point des Messageries Maritimes :

17h30 : Maison Ritt – Chant, variété, …

19h: One Again – Folk rock

20h15: Maison Ritt – Clavier, flute, accordéon, alto

21h30 : CASI – Reggae, ska, chansons française, swing, rock

22h30 : Holiday – Pop rock

Place de l’Escalet – sous la grue :

18h : KiloWhat – Rock

19h30 : Keep On – Rock, pop rock

20h30 : Rock Discount Orchestra

– Reprises rock anglais et français

21h30 : Baia Joia (sur la place)

– Batucada de percussions brésiliennes

22h30: US – Soul, rock, blues

Place Sadi Carnot :

17h : Le Chœur de l’Escolo – Répertoire provençal

18h : Orchestre d’Harmonie de La Ciotat

– Musique de films, variété, classique

18h30 : Chorale Citharista – Classique, baroque

19h30 : Academie des Etoiles

– Variétés française et internationale

21h : Melosi Henry – Variété française des années 60 à nos jours – et Antoine Santiago – Variétés, rock français

Place Gambetta :

A partir de 17h : Bleu Azur Music

– Variété française et anglaise

Square Bouronne :

De 21h à 23h : Underground Peppers

– Tribute Red Hot Chili Peppers

Square Bouissou :

A partir de 17h : Stéphane, Phat, Ric’, Bernard

– Année 60 à 2000

20h : Chorale le Chant des Possibles – Variétés française

21h : A partir de 17h : Stéphane, Phat, Ric’, Bernard

– Année 60 à 2000

Esplanade Langlois :

18h : Black Room – Rock, pop rock

19h : E.V.I (école de chant) – Musiques actuelles, variété

20h : Zoizo – Compo, chansons française, world music, jazz

21h : Kom Dab – Rock, pop rock

Place Toche :

De 19h à 23h : Sunburst – Rock, pop-rock

Plage des Capucins :

19h : MJB 13 – Matagot Jazz Band – Jazz et soundpainting

20h : Ka Project Arstist – Rap et rnb

21h: Likely – Pop, rock et variété

Esplanade du 8 Mai 1945 :

19h : Alegria de Triana – Flamenco, sévillanes

20h : Les Maîtres Chanteurs

– Chansons française et internationale

21h : Eavness – Rock chevelus

22h : MaDaal Doch – Métal festif, rock, punk

Aire de jeux – Boulevard Anatole France :

19h à 23h : Lunatek Production Crew

– Hip hop, rnb, house, techno

Conservatoire de Musique Zino Francescatti, Place du Théâtre – Concerts et journée portes ouvertes

De 10h à 12h et de 14h à 16h : Démonstration de cours, présentation des instruments, rencontre avec les professeurs

Dans l’Auditorium – Classique

11h30 : Chœur ados

14h : Orchestre

15h : Ensembles instrumentaux

16h : Les Lauréats

17h : Théâtre enfants

Place Gautier

11h30 : Classe de Jazz du conservatoire

17h30 : Chorales enfants du conservatoire

18h : Ensemble Vocal ados du conservatoire

19h30 : Big Band du Conservatoire

20h30: Art Seven Project – Pop variété

Maison pour Tous Léo Lagrange, 213 Avenue Jules Ferry :

19h : Eveil Flamenco y Mas

CIQ de Saint Jean :

20h : Rythme and blues

22h : IC

Place Evariste Gras :

21h : ChloRockine – Rock, reprises

Parvis du Musée :

21h : DJ Anthony – Musique ambiance

