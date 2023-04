Festival « Voix Si, Voix La » #2 : 21, 22 et 23 avril 2023 à Joinville Ville de Joinville Joinville Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Joinville

Festival « Voix Si, Voix La » #2 : 21, 22 et 23 avril 2023 à Joinville Ville de Joinville, 21 avril 2023, Joinville. Festival « Voix Si, Voix La » #2 : 21, 22 et 23 avril 2023 à Joinville 21 – 23 avril Ville de Joinville Concerts professionnels payants : 10 €/5 € (réduit), autres concerts gratuits, tarif par atelier : 6€ / 4€ (chorales programmées à l’Auditoire). L’Art choral est intemporel. Il est intergénérationnel. Il est multiple. Il vise le « vivre ensemble ». A son image, venez vivre la deuxième édition du festival « Voix Si, Voix La » organisé par l’association Vall’Art à Joinville les 21, 22 et 23 avril 2023. Différents lieux de la ville s’animeront pour célébrer, pendant trois jours, la créativité de l’instrument « voix ». Le groupe Exeko, au préalable en résidence à Joinville, se produira « a cappella » dans une création inédite autour des percussions corporelles et de Bernard Lavilliers. L’ensemble Voxpop, avec un répertoire vocal étendu sur cinq siècles, permettra aux amateurs et aux curieux de traverser aussi bien des ruelles étroites, que des boulevards ou de mystérieux jardins. Les festivaliers pourront également participer à des ateliers musicaux avec les artistes, rencontrer différentes chorales haut-marnaises, assister à la relève musicale avec la chorale d’enfants de Vall’Art. « Voix Si, Voix La », c’est bientôt et c’est sur le territoire Haut-Marnais ! Alors, venez nombreux, donner de la voix ! Ville de Joinville 17 rue de l’ Auditoire 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « associationvallart@free.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.vallart.net/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

