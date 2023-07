Journées Européennes du Patrimoine à Floirac Ville de Floirac Floirac, 16 septembre 2023, Floirac.

Journées Européennes du Patrimoine à Floirac 16 et 17 septembre Ville de Floirac Gratuit

Venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine Floiracais :

Domaine de Sybirol, chartreuse datant du XVIIIème siècle au cœur d’un vaste domaine boisé de 21 hectares

Réservations : https://billetterie-floirac.mapado.com/

Église Saint Vincent et son reliquaire du XIIIème siècle

Renseignements : asvpf33@yahoo.fr

Jardin du Clozet, classé « jardin remarquable » par la Société d’Horticulture de la Gironde

Réservations : https://billetterie-floirac.mapado.com/

Les peintures de La Galoche, ancienne demeure de plusieurs siècles où se cachent les peintures d’un de ses propriétaires

Réservations : https://openagenda.com/jep-2023-nouvelle-aquitaine/events/les-peintures-de-la-galoche

Maison à Bordeaux, conçue par Rem Koolhaas, OMA, architecte 1998

Réservations : https://billetterie-floirac.mapado.com/

Observatoire Astronomique de Bordeaux, histoire du site et de ses instruments

Réservations : https://sirius-floirac.fr/visites-art-sciences/

Ville de Floirac 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00