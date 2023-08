École des arts partagés Ville de Floirac Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde École des arts partagés Ville de Floirac Floirac, 1 septembre 2023, Floirac. École des arts partagés 1 et 2 septembre Ville de Floirac En écho à la Maison des savoirs partagés, l’École Municipale de Musique, Danse & Arts plastiques devient l’ÉCOLE DES ARTS PARTAGÉS. Venez découvrir toutes les disciplines enseignées et rencontrer les professeurs lors des JOURNÉES PORTES OUVERTES le vendredi 1er et samedi 2️ septembre.

☎ Contactez Christine Caboy au 05 56 86 56 45 pour avoir le planning détaillé Nouveautés de la rentrée :

– Cours de danse hip-hop – à partir de 10 ans – lundi de 18h à 19h30 à l’Auditorium

– Cours d’arts plastiques – 8-12 ans – vendredi de 17h30 à 19h à l’Auditorium A bientôt ! Ville de Floirac 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.ville-floirac33.fr/ https://www.facebook.com/floirac33270 [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 56 45 »}, {« type »: « email », « value »: « musiqueetdanse@ville-floirac33.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

