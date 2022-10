Découverte de différents projets architecturaux fleurantins Ville de Fleurance Fleurance Catégories d’évènement: Fleurance

Gers

Découverte de différents projets architecturaux fleurantins Ville de Fleurance, 22 octobre 2022, Fleurance. Découverte de différents projets architecturaux fleurantins Samedi 22 octobre, 14h30 Ville de Fleurance

Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous Place de la Mairie à 14h30.

Journées nationales de l’architecture Ville de Fleurance Place de la République, 32500 Fleurance Fleurance 32500 Gers Occitanie

Capitale du Comté de Gaure, la ville de Fleurance a été fondée en 1272 par Géraud de Cazaubon et Eustache de Beaumarchais. En 1274, commence donc la construction de cette ville neuve. Les seigneurs veulent encourager le commerce par l’organisation de foires et de marchés. Ils décident donc de construire une bastide. Ils contrôlent ainsi les populations en les groupant, ce qui permet d’en tirer des avantages financiers, grâce à l’imposition. Une bastide est une ville nouvelle qui se construit suivant un plan particulier, celui de Fleurance à la forme d’un pentagone avec une place centrale. celle de Fleurance sera construite au sommet d’un mont, des rues droites se coupant à angles droits, une église proche de la place centrale. À l’occasion du Mois de l’Architecture en Occitanie, le CAUE et le Syndicat des Architectes du Gers s’associent à la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise et à la Ville de Fleurance autour de visites commentées, animées par des architectes, des élus et des acteurs du cadre de vie. Partez à la découverte de différents projets fleurantins : Réinvestir un îlot en coeur de bastide

Création d’un Laboratoire d’Innovation Rurale, le LIR

Décideurs : Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise

Architecte : Atelier d’architecture AIROLDI – Fin des travaux : 2021 Une école ouverte sur la ville

Restructuration et extension du Groupe scolaire Louis Monge

Décideurs : Communauté de communes de la Lomagne Gersoise

Architecte : Atelier d’architecture AIROLDI – Fin des travaux : 2021 Compromis entre contemporain et ancien

Extension de la Maison des Services Au Public, la MSAP

Décideurs: Ville de Fleurance

Architecte: Agence BAP -BABLET/PELLEGATTA/ARCHITECTES Rendez-vous Place de la Mairie à 14h30.

Lieu Ville de Fleurance Adresse Place de la République, 32500 Fleurance Ville Fleurance

