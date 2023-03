Journées des Métiers d’Art du Diois ville de Die Die Catégories d’Évènement: Die

Journées des Métiers d’Art du Diois ville de Die, 28 mars 2023, Die. Journées des Métiers d’Art du Diois 28 mars – 2 avril ville de Die Autour du thème « sublimer le quotidien », une exposition sera présentée dans la salle Séverine Beaumier (rue Joseph Reynaud à Die) pour mettre en avant le travail des artisan.e.s d’art de Die et du Diois du mardi au dimanche.

Il sera aussi possible de visiter les ateliers des artisan.e.s d’art durant le week-end (samedi et dimanche) pour les voir à l’oeuvre, assister à des démonstrations ou participer à des ateliers.

Un concert est organisé par La Griotte (lieu regroupant grand nombre d'ateliers) le vendredi soir.

